Jablkový kompót alebo chutia domáce recepty najlepšie ?

Úvodom by som rada poprosiť čitateľov, ktorí o moje dobre mienené recepty akéhokoľvek druhu nestoja, aby nestrácali svoj vzácny čas ich čítaním a preskočili ich. Ďakujem.

Návod: Potom, čo jablká umyjem a zbavím šupiek a kostiek, ukladám ich do umytých pohárov na zaváranie s neporušenými viečkami. Každý naplnený pohár zasypem 3 lyžičkami kryštálového cukru a zalejem vodou do výšky tesne pod hrdlom pohára. Nasadím viečko. Do hrnca umiestnim naplnené poháre a nechám sterilizovať. Poháre potom nechám ochladiť prevrátim hore dnom ako previerka ich tesnosti a zaváranie je ukončené. Celý proces mám overený už nejaký ten čas, nesklamal ani raz. Ostáva mi len tešiť sa z dobre vykonanej práce, ktorej výsledok poteší možno už túto zimu. Samozrejme takto si tento recept budú môcť vychutnať aj tí ľudia, ktorí mu dôverujú. Vyskúšajte a dajte vedieť ako sa Vám vydaril Váš jablkový alebo slivkový či hruškový kompót. Prípadne sa v diskusii pochváľte vlastným receptom, rada sa poučím.

Ak by nebolo mojim cieľom podeliť sa o skúsenosti, budem čušať ako voš v chraste a lepšie naložím s časom. Ak čitatelia nestoja o recepty, akéhokoľvek druhu , nech ich nečítajú, ak nesúhlasia s nimi, alebo nemajú dôveru , nech dajú o sebe vedieť, argumentujú, ak nemajú vedomosť nech čušia. Ja ich ale prosím, aby svojim nekritickým hodnotením príspevku , neuvádzali do omylu ostatných čitateľov v tak dôležitej problematike ako je parkovanie zdravotne ťažko postihnutých motoristov. Pre ich benefit im budem vďačná za pochopenie. Iba tak si tí budú môcť s dôverou vychutnať recept ako pokojne parkovať možno už skôr než udrie zima. Je to rokmi overený recept a ja som rada, že som sa s nim podelila.

Jablkový kompót

