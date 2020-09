Nie som ani MacGyver a nemám ani A-Team alebo ako bojujem s neviditeľným vírusom.

Pravdu napíšem, keď priznám, že som momentálne na jednej strane zmätená a na druhej odhodlaná popasovať sa s nebezpečným vírusom.

Prešiel cca polrok, odkedy celý svet bojuje všemožnými spôsobmi proti korona vírusu Sars 2 spôsobujúceho ochorenie Covid 19, s rôznymi stupňami úspechu, s dôrazom na záchranu zdravia či života čo najväčšieho počtu obyvateľstva. Obmedzenia rôzneho typu sa stále viac stretávajú s nevôľou, doma či za hranicami. Pochopiteľne, dá sa o prínose jednotlivých opatrení polemizovať, každý háji svoj uhol pohľadu.

Predpokladám, že nie som jediná, kto je zmätený, či skepticky naladený. Na jar som sa vcelku potešila správam o tom, že jedným z potenciálnych plusov ako úspešne bojovať s vírusom, ako bonus, je zlepšovať či zvyšovať si imunitu. Údajne mala táto napomôcť k miernejšiemu priebehu choroby. Nie žeby som doteraz podceňovala zdravú výživu či zdravý životný štýl, ale pre istotu zabezpečila som si väčší príjem vitamínu C, selénu či zinku, ktoré o.i. napomáhajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.

https://www.restartnisa.sk/ako-sa-chovat-v-prirode-pocas-pandemie-podla-prof-vladimira-krcmeryho/

https://www.naturevia.sk/vitamin-c-ucinky-tablety-v-potravinach/

https://www.vitaminy-mineraly.sk/clanky/zinok.html

https://www.vitaminy-mineraly.sk/clanky/selen.html

Vitamíny

Aké je ale moje rozčarovanie, keď s pocitom po dobre vykonanej domácej úlohe čítam článok experta virológa v opačnom duchu

https://dennikn.sk/2017775/virolog-na-dobru-imunitu-sa-neda-spolahnut-nakazit-sa-mozu-aj-ti-ktori-cvicia-a-jedia-zdravo/?ref=tit1&fbclid=IwAR1R2reu9seEnz-48yrgqw1Qspy64PEc9cXq_rDwN3FoK6T838s1o4fr79Y

Dobre poviem si, vitamíny sú super, môžu pomôcť v inom, ale čas a skúsenosti ukazujú, že na Covid 19 zdá sa nemajú zásadný vplyv. Peniaze ma nemrzia, do zdravia sa oplatí investovať stále.

Preto aj keď som teraz zmätená, som na druhej strane odhodlaná s vírusom bojovať. Keďže nie som seriálový hrdina MacGyver s jeho povestným vreckovým nožíkom na všetko a nemám ani žiaden A-Team, musím sa zariadiť na podklade informácií a skúseností z nedávnej minulosti. Ja nemám záujem vydať sa jarnou cestou Veľkej Británie a rada by som veriť, že každý štát sa na ich chybách poučil a ich počiatočný zámer je dnes aj pre nich samotných neakceptovateľný, pre benefit zdravia obyvateľstva. Nosenie rúšok, častá dezinfekcia a umývanie si rúk, či dodržiavanie odporúčaného odstupu vidím ako jedinú výbavu minimálne do doby, kým svet bude mať účinnú vakcínu. Jedine tak zabránime kolapsu zdravotníctva, a tu ide o to, aby sa nápor zvládol. Chyby robíme denne, ako tam tí hore, tak aj my tu dole, ak sa z nich poučíme, skvelé. Ostaňme odhodlaní a pomáhajme si v tom navzájom, aj napriek často zmätočným správam na tomto pre všetkých novom poli. Alebo máte/ me / nejakú tretiu cestu?

https://www.youtube.com/watch?v=PNl9M5TxGC8