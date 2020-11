Ťažko zdravotne postihnutí občania niekde v „odpadkovom koši“ rozpočtu mesta Košice

V zamotanom sociálno-daňovom systéme štátu to funguje tak, že jedna ruka štátu a samosprávy berie, aby potom s výrazným politickým podtextom občanovi, či subjektu dávala. Vyznieva to sociálne, ľúbivo, ale nie je to tak.

Nejde o žiadne dary spadnuté z neba. Stále sú to peniaze občanmi vyrobené.

Štát potom následne robí finančné rošády aj u sociálne slabších, či odkázaných skupín. Všetci vieme, že platí sa za všetko, čo je fakt. Lebo každá služba, výkon sú vyčísliteľné.

Poplatky za odpad nevynímajúc.

Je to dobrý biznis postavený na spotrebe a konzume, takže nezdá sa, žeby mal čoskoro zakapať. Odpadky produkujeme jedna radosť a či skôr jeden žiaľ a máme ho všade a už aj v potravinovom reťazci. Filozofia spracovania, odpadu, jeho redukovanie, opätovné recyklovanie tu silne zaostáva a tak spoločnosť, čo si nevie rady inak ako tým, že odpad netriedi, a ak, tak nedostatočne, nevykupuje ho, nemotivuje a dokonca za doručenie toho čomu vravíme odpad, niekde na skládku si dáva zaplatiť. Pre niekoho je to zas naopak druhotná už vyrobená a opätovne využiteľná surovina.

V bezútešnej a nekoncepčnej činnosti spoločnosti si spoločnosť vytvorila pravidlo, že zaplať za odpad, zaplať za poskytnutie druhotnej suroviny, zaplať za neschopnosť spoločnosti vytvoriť komplexný systém riešenia odpadu, ako keby sme mali zaplatiť za odovzdaný papier, železo, farebné kovy, sklo, ak ich donesieme na zberné miesto. Žiaľ deformácie dospeli tak ďaleko, že je to vlastne tak. Paušálne poplatky v obciach nijako nemotivujú separáciu a redukciu odpadu. Naopak, ak má niekto za nejaký odpad, napríklad stavebný, zaplatiť, vysype sa tento radšej niekde do lesa. Je to jednoduchšie a výrazne lacnejšie. To potom zamestnáva orgány, píšu sa petície, všetci sa potom hrajú na detektívov, spotrebuje sa množstvo úradných papierov... Ale o tom potom, možno niekedy, v časoch, keď spoločnosť zasypaná smetím nadobudne rozum.

Takže vlastne pri paušálnom a zaistenom zdroji príjmov

akým je poplatok za komunálne smetie pre mesto a ideme sa baviť o krajskom meste, druhom najväčšom v krajine pod Kriváňom, ide o zaručený zdroj príjmov a akiste to nebude tak na knap v bilancii príjmov a výdavkov na likvidáciu odpadu, ale je to dobrý biznis, pretože mesto bolo dlhodobo v režime mať čím väčší počet platiteľov a presne v režime hore spomenutom. Vyberať poplatky a dávať napr. súbežne sociálne balíky na výpomoc. (trebárs na zaplatenie poplatkov a daní mestu) Len akosi v rozdávaní balíčkov úľav sa „pozabudlo“ popri senioroch a iných, aj na ťažko zdravotne postihnutých občanov (ŤZP). Vlastne sociálne a zdravotne odkázaní sa stali spasiteľmi rozpočtu mesta, lebo platia. Aj tak môžeme chápať neochotu mesta začleniť medzi úľavovú skupinu aj ŤZP.

Navrhla som

ešte koncom roka 2018 vedeniu mesta Košice upraviť §6 bod 2 VZN 131 o poplatkoch za komunálny odpad tak, aby sa do úľav zaradili nielen o.i. seniori nad 70 rokov , ale aj osoby so zdravotným postihnutím, čo bolo vždy a je v zmysle zákona 582/2004 §83 možné, žiaľ porozumenie som nenašla. Darmo som vypisovala maily vedeniu mesta, či mestským poslancom, darmo som vysvetľovala a hľadala u nich porozumenie, hájiť záujmy obyvateľov so zdravotným postihnutím, pri schvaľovaní návrhov mesta v decembri 2018 nenašiel odvahu nik, ani keď som napísala otvorený list poslancom:

https://horrocks.blog.sme.sk/c/522733/otvoreny-list-poslancom-mesta-kosice.html

Ľady sa možno pohnú

Poslanec p. Strojný, podal v máji 2020 (keď už profesionáli na mestskom magistráte nie) totožný návrh s mojim a rozšíril ho aj o skupinu osôb bezvládnych, všetko v zmysle hore uvedeného zákona. Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil návrh k jeho prejednaniu na najbližšom zastupiteľstve. Sledujúc následný výstup najvyšších predstaviteľom mesta

https://static.kosice.sk/files/manual/video/19_MZ_2020/19_10_2020/HerVie/HerVieHtml5.html

bod 5.1 Zmeny VZN mesta Košice č.131 o miestnom poplatku za komunálny odpad

kde sa spomína niečo o strate mesta na poplatkoch, o dôvodoch na ich zvyšovanie, tak možno jednoducho skonštatovať, že tu nejde o ekonomické zhodnotenie hospodárenia s odpadmi, ale o schovaný dôvod, ako naplniť deravú mestskú pokladňu.

Osud zdravotne ťažko postihnutých občanov tu visí niekde na háku mestskej zasadačky.

Držím palce poslancovi Strojnému, aby sa mu podarilo presvedčiť tých istých ľudí, ktorých som ja (obyčajná občianka) nevedela pred rokom presvedčiť, aby priznali úľavu na poplatku za odpad aj osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, aj bezvládnym ľudom v Košiciach.