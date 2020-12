Nie je lockdown ako lockdown, alebo čo môže ponúknuť semafór

Čaká Slovensko sedemfarebný semafór, alebo semi lockdown či lockdown už na Vianoce ? https://domov.sme.sk/c/22548369/narast-koronavirusu-chce-krajci-zastavit-semaforom.html

Minister Krajčí chce zaviesť sedemfarebný semafór, bez špecificky bližšej informácie.

Hlavný hygienik Mikas predpovedá semi lockdown či lockdown už na Vianoce.

Pozrieme sa, čo nás môže čakať , lebo nie je lockdown ako lockdown a čo môže ponúknuť semafór.

Od 5.novembra do 2.decembra platil vo Veľkej Británii celonárodný lockdown so zámerom znížiť rýchlosť šírenia Corona vírusu v populácii, ktorého účelom bolo obmedziť mobilitu obyvateľstva na nevyhnutné minimum, teda napr. otvorené ostali jedine prevádzky na nákup nevyhnutných životných potrieb, školy či nemocnice.

Od 2.12. tam následne funguje nazvem to 3 stupňový semafór : od najmenej reštriktívneho až po najviac reštriktívny stupeň. Aj keď momentálne sú takmer všetky oblasti tam v úrovni 2 a 3 , predsa len majú niektoré podmienky všetky 3 úrovne spoločné,

preto každý:

1.musí nosiť rúško vo väčšine vnútorných priestorov / existujú výnimky/

2.by mal dodržiavať pravidlá bezpečného stretávania sa

3.by mal navštevovať školy / mimo tých v izolácii/ Školy, univerzity, materské školy ostávajú otvorené.

4.by mal pešo chodiť či bicyklom, vyhýbať sa špičke, či preplneným cestám

5.musí dodržiavať limity pri združovaní platných v jednotlivých úrovniach semafóru

Rozdiely jednotlivých úrovní sa týkajú fungovania / od otvorenia až po úplné zatvorenie/ športových či reštauračných prevádzok, úrovne sa líšia aj formou poskytovania služieb od prezenčnej po take away, či donášku , či povoleným limitom návštevníkov. Všetky opatrenia sú zavádzané za účelom ochrany zákazníkov, návštevníkov a zamestnancov.

https://www.gov.uk/guidance/local-restriction-tiers-what-you-need-to-know

Mapa oblastí Anglicka podľa stupňov

https://inews.co.uk/news/uk/covid-tier-map-areas-tiers-england-new-restrictions-postcode-checker-my-area-773074

Majme na vedomí, že nech to bude tak či inak, vždy to budú opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, kompromis medzi okamžitými ekonomickými stratami a stratami na životoch a zdraví obyvateľstva, eliminovaním chorobnosti, nakazenia, zaťaženiu nemocníc, taktiež s ekonomickými dôsledkami, znížením produkcie výroby v dôsledku výpadkov pracovníkov, dopytu a že opatrenia nefungujú izolovane, ale v súvislosti so susednými krajinami, že meniace sa podmienky a nariadenia fungujú na základe pohybov v štatistických údajoch a tieto máme v rukách my, všetci obyvatelia tejto planéty so svojou disciplínou či naopak nedisciplínou, porušovaním pravidiel, šírením choroby a aj šírením skresľujúcich správ, všetko spochybňujúcich. Treba byť len trpezlivý a poslušný. Neviem či by niekto túžil byť v koži tých čo tu neľahko rozhodujú ako riešiť nie lokálny ale dnes už celosvetový problém, bití z každej strany, lebo radcov a odborníkov na Coronu, na riadenie štátu je pomaly viac než obyvateľov. Akurát, že nepoznajú ani promile faktov a nemajú ani zodpovedajúce vzdelanie. Odborný pohľad totiž zohľadňuje množstvo a množstvo informačných vstupov, na rozdiel od laika, čo je často zmietaný svojím zahľadením sa do seba do svojej osobnej slobody, svojej práci a často len očakáva pomoc od štátu a nejako sa sám nevie pohnúť z miesta. Množstvo ľudí a firiem naopak, vzali rozum do hrsti a začali sa problémom zaberať a dosiahli aj nejaké riešenia spĺňajúce pandemické obmedzenia a zároveň zabezpečujúc kontinuitu fungovania firmy.

Poslušnosť občana v tomto výnimočnom pandemickom prípade neznamená, že tu ide o nejaký diktát a o rozpor s ústavou, naopak, iba poslušnosť pacienta vie vyliečiť chorobu nie ignorovanie medicínskeho liečenia. Práve ignoranti svojim správaním (viď november 2020 či včerajšia primátorská akcia v Košiciach) spôsobujú šírenie chorôb a vieme, čo to v období pandémie, verejného masového ohrozenia znamená. Ľudia chceli slobodnejšie pravidlá, nedodržali ale princípy a výsledky sa premietli alebo ešte len premietnu o dva týždne v tabuľkách štatistík.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22549091/stovky-kosicanov-zaplnili-centrum-mesta-vianocna-jedla-uz-ziari.html