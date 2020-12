Benátky, alias, quo vadis Košice? Na mokrú tému.

Kto by ich nepoznal ? Aspoň slovne a z mapy, ak už nie z osobnej návštevy. Venezia, Venice, Benátky...

To by však neboli Košice ako mesto športu, kultúry a bohvie čoho ešte, aby sa neopičili za svetom a nezriadili si svoje Benátky aj tu. Schusterove (bývalý primátor mesta o.i.) gondoly na Mlynskom náhone sme už mali a zapadli niekde prachom, či sa skôr zošúverili a zmizli v zadlženom mestskom rozpočte a tak to mesto skúša znova. Nie síce tak okázalo a ako vtedy na náhone, ale tak trocha v ústraní a zahanbene, ale zato pravidelne každý rok a v hocijakom ročnom období - pri Katastrálnom úrade. Vlastne na mieste, kde sa stretáva hádam celý košický kraj, keď sa nám už tak rozhýbal. Miesto – podchod,podjazd,čo mal slúžiť pre prístup na úrad, nám už roky rokúce čľupká jedna radosť k radosti kačičkám, čo tam našli raj na košických pozemkoch. Auto tade neprejde, iba ak nejaký vojenský špeciál. K tomu ten neporiadok okolo. Nuž reklama mesta aj bez bilbordov a v 3D a 4K.

Podjazd / podchod/ pri Katastrálnom úrade December 2020

Vlastne titul mesto vody si Košice zaslúžia už dávno. Problémy s plavárňami, kúpaliskami boli také, že jednu plaváreň prerobili na akísi kultúrny park, asi preto, aby sa nemuseli o bazén starať, iné kupko si predáva mesto samé medzi sebou, teda medzi mestom, magistrátom a mestskou časťou. Ďalšia z rarít mesta. Teraz však by mali radi nejaké to kúpalisko, bazén, plaváreň, lebo tieto chýbajú a čo jestvuje nefunguje, alebo sa zrichtovalo na nepoznanie a rečičky o termálnom kúpalisku pre rozhýbaný kraj zanikli niekde vo víre vírusu, na ktorý sa dá v dnešnej dobe účelovo výborne vyhovoriť, najmä, keď sa nevie kam z konopí. Alebo možno mesto aj kraj voľačo pochopili trebárs aj na základe:

https://cuchran.blog.sme.sk/c/541510/vodne-centrum-kosicky-aquapark.html

A tak bude zaujímavé pozorovať, ako sa to tu bude ďalej patlať, vyhovárať, zahovárať, obzvlášť, keď mesto bude mať výrazné finančné suchoty a trebárs po zdochnutí zlatej husi, čo sa pásla na cudzích pozemkoch a nosila dane do košickej pokladne, či po víchrici EEI čo vymetie ešte ten zbytok čo v pokladni zostane.

Byť slávnymi Benátkami to nie sú Potemkinovské kulisy, na ruský boľševický spôsob, ale realita za kulisami, kde sa nepotrebuje niečo zakrývať pred neželanými zrakmi návštevníkov a dokonca pred vlastnými občanmi, kde sa problémy stanú neviditeľnými pre všetkých šéfov mesta už dlhé roky.