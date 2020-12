Originálne občianske nápady 2020

Zapojili ste sa už do hlasovania občianskych projektov v akcii Nápad pre Západ? Nezmeškajte, čas beží do 20.decembra.

Už po druhýkrát odštartoval v októbri participatívny rozpočet, v ktorom majú občania možnosť podávať vlastné projekty pod názvom Nápad pre Západ a následne sa hlasovaním verejnosti rozhodne, ktoré úspešné občianske projekty MČ podporí, v kategórií malý projekt (do 1699,99 EUR) a veľký projekt (do 12.000 EUR) bude úspešných tento rok 5 malých a 5 veľkých projektov. Hlasovanie už začalo a bude prebiehať do 20.decembra 2020.

V súťaži sa o priazeň verejnosti tento rok uchádza 8 malých projektov a 6 veľkých projektov a hlasovať je možné za 3 z nich na stránke https://napadprezapad.hlasobcanov.sk/all-projects

Z kategórie Malé projekty si verejnosť vyberá z projektov ako nákup germicídnych žiaričov, nákup 2 pracovných stolov do školskej jedálne, podpora ekologickej osvety, organizácia súťaže, vytvorenie hmyzích hotelov, knižných búdok, nákup divadelných stanov či vytvorenie ihriska.

V kategórii Veľké projekty verejnosť môže podporiť projekty : vytvorenie kvetinového kruhového objazdu, tvorba ihrísk či parkoviska.

Podrobnejšie informácie o projektoch a ich vizualizácie je možné získať priamo na stránke hlasovania.

Ak Vás oslovili niektoré z navrhovaných projektov, zapojte sa do hlasovania. Oceníte tak snahu a kreativitu jednotlivca či kolektívu. Z vlastnej skúsenosti viem, že nie vždy je len výhra považovaná za úspech.