Keď komunálny odpad napĺňa nielen kontajnery,ale aj košický rozpočet

Mesto Košice sa nielenže smeje do tváre svojim občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ale zdá sa, že ich trestá (resp.na nich zarába, aby zaplnili dieru po zlom hospodárení, platbách na rôzne aplikácie, nevhodné riešenia ).

Prečo keď vie mesto celé roky a dodnes podporovať napríklad starobných dôchodcov, či mnohopočetné rodiny nekráča podobnými krokmi s otvorenou náručou smerom k chorým občanom, prečo treba ešte vo veci parkovacích miest pre tieto osoby zvádzať byrokratický boj niekoľko rokov, vypisovať, radiť mi až dodnes nebolo jasné. Posledné dni mi definitívne otvorili oči. Mesto ich jednoducho nemá rado, nepotrebuje ich, neváži si ich, ani ich rodiny a jedine prečo ich toleruje v meste je to, čo mesto od nich očakáva, a to sú ich dane a poplatky, ktoré majú zachrániť kasu mesta. Čo tam po bezbariérovosti, načo je taká Vyhláška o počte parkovacích miest pre ŤZP (osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) aj s ich rozmermi ... mesto je netechnické, žiaľ.

Minulý rok som navrhovala vedeniu mesta Košice upraviť §6 bod 2 VZN 131 o poplatkoch za komunálny odpad tak, aby sa do okruhu osôb s úľavami zaradili aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda napr. onkologickí pacienti , deti a mládež s Down syndrómom, či imobilné osoby ... vždy to bolo a je v zmysle zákona 582/2004 §83 možné, žiaľ porozumenie som vtedy nenašla. Navrhovala som to aj s ohľadom na dopady vtedy plánovaného výrazného zvýšenia sadzieb všetkých daní a poplatkov, ktoré v tomto zmysle žiaľ boli prijaté.

Žiaľ srdce pána primátora ostalo ľadové aj teraz, keď sa o tú istú aktivitu pokúšal tohto roku pán poslanec Strojný. Neviem sa ubrániť ani pocitu, že na 10.12.2020 zvolanie zasadania MZ do historickej budovy nieslo znaky divadelného predstavenia pre blbých a je na polemiku, či nie až sabotáže. Historicky najkratšie MZ prebilo dno bahna len preto, aby úľava na odpad pre ŤZP nebola prerokovávaná, nedajbože schválená. Zastupiteľstvo natískané ako sardinky , v čase korona , odignorovanie protipandemických opatrení v priamom prenose.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22552465/kosicki-poslanci-hovoria-o-historickej-hanbe-primatora-vinia-z-ohrozenia-zivotov.html

https://kosicednes.sk/udalosti/kosicki-poslanci-ukoncili-zastupitelstvo-predcasne-neboli-dodrzane-protiepidemicke-opatrenia/

Keď neuspel so spochybnením pôvodu zdravotného postihnutia ŤZP osôb, uchýlil sa k spomínanému nanajvýš neserióznemu taktickému ťahu.

Celé zlé, pán primátor.

Mrzí ma, že táto skupina obyvateľov, obyvatelia s ŤZP, je na pokraji záujmu pomoci v reálnom živote, bez rozdielu farieb vládnucich štruktúr už niekoľko rokov.

Nie som prekvapená ani sklamaná, že úľava na odpad pre ŤZP občanov Košíc nebude od 1.1.2021 reálna. Som sklamaná, ale zo spôsobov, manierov či móresov vedenia mesta, toho vedenia, ktoré moja rodina svojim hlasom vo voľbách 2018 podporila a dnes to ľutujeme. Asi nie som sama.

A hádam cesta k blahobytu občana by mala vyzerať úplne ináč, vedúca k zníženiu nákladov za smetie a najmä jeho nižšou produkciou, dôsledným separovaním, spracovávaním všetkých zložiek komunálneho odpadu, zainteresovaním občanov na šetrnom prístupe k životnému prostrediu vytvorením podmienok od mesta. Odpad by mohol výrazne poklesnúť, poskytnúť tak druhotné suroviny záujemcom a odberateľom, pracovné miesta a nevytvoriť tak podmienky pre biznis mestu, ale zlepšiť životné a finančné podmienky občanov. Dá sa to, ale to by sme museli mať na čele mesta technokratov a odborníkov nie hromadu administratívneho aparátu podeleného ešte na mestské časti.

V tomto meste dlhodobo veľa vecí nevonia a nebude to len komunálny odpad.