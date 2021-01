Excuse me: Dalo Anglicko výnimku turistovi pánovi Holému?

Holý dostal na cestovanie za rodinou výnimku od Mikasa https://dennikn.sk/2217875/holy-dostal-na-cestovanie-za-rodinou-vynimku-od-mikasa-islo-o-jednorazovu-vynimku-a-uz-neplati-tvrdi-vicepremier/?ref=mpm

Pán Holý údajne cestuje aj v týchto ťažkých koronou poznačených časoch do Anglicka a späť na Slovensko. Podľa správ www.tvnoviny.sk mu pán hlavný hygienik Mikas udelil od 20.11.2020 výnimku z karantény či povinnosti negatívneho testu na Covid 19 pri jeho návratoch zo spomínaných ciest a podľa pána premiéra Matoviča bola využitá iba raz v nedeľu 13.12.2020.Fakt udelenia výnimky samotný by ma nevyrušoval, pretože aj iné krajiny majú nastavený systém výnimiek aj v tomto čase, len slovenská verejnosť o tom informácie nemá, či nesleduje. Je teda možné, že výnimočných s rôznymi výnimkami z korona opatrení je na Slovensku viac, než si vie verejnosť predstaviť, čo práve v čase písania tohto textu prehlasuje p.premiér Matovič /cca 500/

https://www.tvnoviny.sk/domace/2017538_vicepremier-holy-ma-vynimku-pri-navrate-z-britanie-nemusi-ani-na-test-ani-do-karanteny

https://domov.sme.sk/c/22569805/holy-si-vynimku-pri-cestovani-cez-hranice-uplatnil-raz-tvrdi-matovic.html

Systém

Veľká Británia má nastavený systém opatrení v boji proti korona vírusu, kde pre určitý konkrétny okruh osôb má pripravené aj výnimky pri návrate či ceste do VB, jasne čitateľné na stránke vlády. Dá sa tam dočítať, že výnimky sa môžu dotýkať napríklad určitých profesionálnych zamestnancov či politikov, prichádzajúcich do VB služobne, napríklad za účelom práce či jednaní.

Ak však jeden nespadá do vymedzeného okruhu osôb, a teda prichádza na súkromné účely , napr. uvedie dôvod cesty do VB návšteva rodiny, z dostupných zdrojov vyplýva, že žiadna z výnimiek VB nemôže byť aktuálna a aplikovateľná na bežného turistu.Preto ak jeden cestuje v tomto čase do VB ako súkromná osoba, teda ako turista, konkrétne zo Slovenska, mal a má povinnosť od soboty 26.9.2020 po príchode tam zdržiavať sa povinných 14, resp.od pondelka 14.12.2020 10 dni v striktnej samoizolácii, od 15.12.2020 pribudla možnosť ukončiť túto skôr jedine uskutočnením testu na Covid 19 u súkromníka, s negatívnym výsledkom, svoju vôľu test absolvovať vyznačí cestujúci už pred vstupom do krajiny v tzv.cestovnom formulári, 48 hodín pred vstupom na územie VB, samozrejme na vlastné náklady.

https://www.bbc.com/news/uk-54283980

„Meanwhile, people arriving in the UK from Denmark, Slovakia, Iceland and Caribbean island Curacao will need to self-isolate for 14 days from Saturday,“/ poznámka od 26.9.2020/

„From 15 December 2020, if you need to self-isolate on arrival in England, you will be able to take a COVID-19 test with a private test provider to see if you can end self-isolation early.“

Podľa správ sa pán Holý vracal na Sk 13.12.2020, keď využil výnimku z karantény aj negatívneho testu pri návrate z UK, v zmysle vtedy platných anglických pravidiel pre turistu mal byť predtým v povinnej karanténe 14 dní na území VB. Domnievať sa, že sa dal testovať na vlastné náklady vo VB , aby ju ukončil skôr, by bolo naivné, pretože mal spomenutú Mikasovu výnimku na /ne/preukázanie sa negatívnym testom pri návrate na SK.

Ak pán Holý cestoval do VB pred 13.12.2020 napríklad na 3 týždne a viac, z toho 2 týždne strávil v povinnej samoizolácie potom z toho uhla pohľadu to vyzerá neštandardné, ale všetko OK. V prípade, ak tam bol kratšie tak pravidlá povinnosti samoizolácie až do odchodu z VB na Sk nedodržal, čo by mohlo svedčiť o nezodpovednosti, nielen jeho osobnej, ale aj Mikasovej, a tak by nebolo ďaleko od medzinárodného faux pas. Žiadnemu turistovi Anglicko výnimku z dodržiavania opatrení na svojom území nedáva a nemohlo a nemôže ani dať turistovi pánovi Holému. Nie je sa treba vôbec čudovať, že tú Mikasovu využil len raz. Poučili sa.

Ani dnes takto nastavenú striktnú anglickú 10 dňovú samoizoláciu, keď jeden by sa nemal stretávať ani s rodinou, či priateľmi, nemal by venčiť psa, či chodiť do obchodu ani obzerať historické pamiatky apod., plus keď najnovšie bude treba sa preukazovať pri vstupe do VB negatívnym testom PCR nie starším ako 72 hodín, ako turista nie je možné obísť bez dodatočných nákladov minimálne na test uskutočnený priamo vo Veľkej Británii …

https://svet.sme.sk/c/22569275/britania-bude-pred-vstupom-do-krajiny-vyzadovat-negativny-test-na-covid-19.html