"Masaker" stromov v Košiciach ... aj obrazom

Megavýrub 380 !!! stromov na košickom sídlisku Nad Jazerom https://kosice.korzar.sme.sk/c/22569802/magavyrub-na-jazere-sidliskom-sa-ozyva-rachot-po-pade-mohutnych-topolov.html

Nazvite si to či barbarstvom, masakrom,necitlivosťou, pokrokom, či zvýšením komfortu...

"Pred začiatkom stavebných prác sa bude musieť v čase vegetačného pokoja vykonať výrub stromov umiestnených v koridore plánovaného rozšírenia Slaneckej cesty na štvorpruhovú komunikáciu. Ten v spolupráci so spoločnosťou Abovex s.r.o. zrealizujú do konca marca počas víkendov a štátnych sviatkov Mestské lesy Košice a.s."

https://www.kosice.sk/clanok/az-do-konca-marca-sa-pocas-vikendov-na-slaneckej-ceste-pripravte-na-dopravne-obmedzenia-namiesto-elektriciek-budu-jazdit-autobusy

V civilizovanom svete by tento nevídaný projekt rozšírenia Slaneckej cesty nenašiel uplatnenie už pri výrube hoci len 10 stromov... v Košiciach dostal požehnanie a za obeť mu padne 380 !!! stromov... áno, môže sa namietať ich vek, stav, aj alergologický /ne/prínos, ale toto "barbarstvo" k prírode bude ešte bolieť nás všetkých v Košiciach... je mi smutno, a nemá zmysel sa rozpisovať, ako to robia na Západe od hraníc Sk, jednoducho sa o stromy či zeleň starajú...



Ešte dnes žijúce stromy na Jazere

Stromy na Jazere dnes

Výsledok víkendového výrubu stromov na Jazere, časť

Jeden z pníkov na Jazere 11.1.2021