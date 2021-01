Na verejnom cintoríne v Košiciach

"Samoobslužná" zimná údržba na verejnom cintoríne alebo odpratávanie snehu a ľadu v duchu známeho Urob si sám...?

Konečne sa (asi) bude mať a má kto starať o zimnú údržbu košických chodníkov. Pokusy s tabličkami, aj na miestach, kde by nemali byť, oznamujúce neudržiavanie chodníka zo strany mesta skončili niekde v ohniskách nasrdených občanov.

O údržbu sa môžu túto zimu starať registrovaní dobrovoľníci motivovaní aj finančne, v rámci akcie Adoptuj si chodník... A ak sa aj nie všade sa dá upratovať a nie je to ani tak nevyhnutné, je to vítaný krok. Doterajšie riešenia, čo definovali údržbu ako povinnosť občanov starať sa o mestský, cudzí majetok a definované ako prístup do bytového domu, čoho technický výklad je viac než sporný, boli úplne scestné a nefungovali. Či pod hrozbou pokút. Potom zbavenia sa údržby mestom formou spomínaných tabličiek, no a teraz majú ľudia možnosť postarať sa o vec verejnú. Lebo tak či tak, chodníky patria mestu a nie spoločenstvám či bytovým družstvám. Hoci ľudia frflú a vyhovieť sa im nedá. Posypete, nedobre, lebo si niekto nanosí piesok do bytu, neposypete, tak ten niekto Vás zažaluje, že sa tam prizabil.

Čo však s chodníčkami, čo nás vedú na poslednú púť? Možno údržbu nepotrebujú, možno sa budú taktiež ponúkať na údržbu občanom a možno zostanú len hromadou snehu, ktorú treba prešľapať a možno sa o to majú postarať tunajší miestni nebožtíci. A možno je tu možnosť samoobsluhy, pre hocikoho.

Zopár metiel a hrablí





Viac sa dá o akcii Adoptuj si chodník dozvedieť na https://www.kosice.sk/clanok/kosicania-budu-moct-pocas-zimy-odhrnat-chodniky-a-popri-tom-si-zarobit