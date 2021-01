Konajte tak, ako keby ste mali Covid... povedal Boris

V jednej z diskusií som zachytila informáciu o údajnom vyhlásení pána premiéra Matoviča v tomto znení na adresu občanov: "Správajte sa tak,ako keby ste boli pozitívni". OK, asi sa inšpiroval anglickým sloganom kampane.

Keďže nesedávam pri telke či rádiu štýlom 24/7, príležitostne sa orientujem v situácii tu podľa postrehov určitých diskutérov Sme, ktorých aj napriek ich anonymite považujem zväčša za dôveryhodných. Tak je tomu aj pri téme roka Covid 19.

Už niekedy začiatkom roka britská vláda spustila reklamnú kampaň pod heslom "Konajte tak, akoby keby ste mali Covid" za účelom zníženia počtu nakazených Corona vírusom v krajine.

https://www.bbc.com/news/uk-55598918

People in England are being told to act like they have got Covid as part of a government advertising campaign aimed at tackling the rise in infections.

Kampaň na anglických uliciach (bbc.com)

V podobnom duchu, s menšou slovnou úpravou, sa teda podľa komentára jedného diskutéra vyjadril aj náš pán premiér. V pohode, zrejme sa inšpiroval anglickým sloganom... ale to je všetko, čím sa britskou kampaňou inšpiroval? Vyzerá to, žiaľ, že áno.

Či prebieha nejaká adekvátna kampaň v dnešnej závažnej situácii v telke či rádiu, v tlači, či uliciach Slovenska, zameraná na prevenciu a dodržiavanie hygienických pravidiel, neviem spoľahlivo posúdiť, ale potešilo by ma, ak by sa ministerstvo zdravotníctva inšpirovalo Britmi či Nemcami aspoň pri tzv. registrácii na očkovanie. V Nemecku je možná registrácia obyvateľov záujemcov o očkovanie vopred bez ohľadu na vek už dnes v pokoji z pohodlia domova a následne sa čaká na predvolanie mailom, či SMS. Briti zašli ešte ďalej, nie je potrebná žiadna registrácia cez internet, všetko robí za Vás NHS, v pokoji svojho domova čakáte na list s inštrukciami ako postupovať... logicky, predsa nie je možné očakávať od každého občana, aby sedel celé dni 24/7 pred telkou a internetom, aby zachytil tú pre neho dôležitú informáciu, kedy sa môže registrovať... a aj keď ju zachytí, sú termíny na očkovanie v priebehu 10 minút pasé... ako v Košiciach...

Čo by potešilo mnohých ešte viac,keby všetky vakcinačné centrá mali vypracovaný plán nielen na samotný proces podania vakcíny, ale aj na logistiku pred samotným centrom v deň D. Správy z Košíc z úvodu týždňa neboli veľmi optimistické, termosku s teplým čajom si určite treba pribaliť, môže zahriať pri srdci.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22582573/stazuje-sa-na-chaos-pri-vakcinacii-nevpustaju-podla-objednaneho-casu.html

a situácia dnes

zdroj foto: Ing.Iveta Hlivková, Košice

Situácia dnes 29.1.2021 pred vakcinačným centrom na Rastislavovej ul. v Košiciach (Ing.I.Hlivková, Košice)

Ale naspäť k Britom. Ak by ste náhodou počas čakania na list od NHS chceli vedieť, kedy očakávať Váš termín očkovania, stačí si pozrieť priamo kalkulačku na výpočet približného termínu očkovania jednotlivca, zadaním vlastných údajov o veku, o prípadnom umiestnení v DSS, či zamestnaní ako opatrovateľ či zdravotník a o prípadných diagnózach, a razom sa dostanete do obrazu koľko ľudí je v poradí pred Vami a kedy môžete očakávať Vašu dávku vakcíny.

https://www.omnicalculator.com/health/vaccine-queue-uk

Na Slovensku sa zatiaľ musíme uspokojiť s 3 scenármi denníka Sme, ktorý suploval domácu úlohu ministerstva a sledovať správy 24/7... Prečo ? Je možné, že časom sa kompetentní inšpirujú aj v tomto, len by bolo vítané, aby svoje kroky robili hneď na prvý pokus logicky, premyslene, správne a nemuseli svoje prvotné nápady a kroky stále upravovať či vylepšovať.

Raz či dvakrát je tieto "prešľapy" možné prehliadnuť a prepáčiť, ale určite nie do nekonečna.