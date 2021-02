“Two is company, three is a crowd” alebo jeden musí z kola von ?

Kto sa ešte čuduje, že pán Kiska váhal so vstupom do vládnucej štvorkoalície pred rokom, toho vyvedú z ilúzie pokojných stojatých politických vôd vyhlásenia SaS protagonistov v posledných hodinách...

Sú a vždy boli mi jasné dôvody, prečo pán Kiska mal pred rokom určité výhrady voči účasti strany Sme rodina vo vznikajúcej koalícii... a aj nedávne "prešľapy" odrážajú ich súčasnú percentuálne nízku podporu verejnosti.

Domnievam sa však, že pána Kisku ani vo sne nenapadlo, že horúce chvíle bude ostatným v štvorkoalícii pripravovať koaličný partner, a to SaS, a že práve jeho strana Za ľudí môže byť tá strana, už po roku, ktorej sa ujde čierny Peter ... alebo aj áno?

(Jaroslav Novák Tasr)

Ja totiž sledujem už dlhšie, že sa SaS neriadi heslom Jeden za všetkých, všetci za jedného ale vyhlásenia posledných hodín skôr naznačujú, akoby sa SaS predstavitelia riadili známym, v skôr romantických kruhoch, "Two is a company, three is a crowd", teda Jeden musí z kola von...a to čoraz častejsie.

https://video.sme.sk/c/22591987/rozhovory-zkh-richard-sulik-a-matovic-video.html

https://ekonomika.sme.sk/c/22592005/slovensko-prislo-nenavratne-o-miliardu-eur-z-eurofondov-tvrdi-sas.html

Pomaly cítim, akoby sa napĺňali slovká z minulého roku : ... na druhej koľaji je Kiska

https://domov.sme.sk/c/22350400/igor-matovic-boris-kollar-andrej-kiska-rokovania-vlada.html

Toto už nie je o komunikácii, toto už nie je o eurofondoch...dnes to je akoby pandémia ješitnosti, blbosti, komplexov, pandémia pretŕčania sa pred kamerami,odkazov na facebook u, urážania, každý každého, poloklamstiev, zahmlievania, či čo ja viem čoho ... každopádne je to jednoducho katastrofa.

Pred viac ako 10 rokmi napísal pán Matovič vo svojom blogu tieto riadky :

"Oceňujeme všetky doterajšie pozitívne kroky, ktoré sa zrealizovali. Najmä tie v boji voči korupcii. Avšak čokoľvek dobré, čo sme spravili, zaniká v očiach verejnosti medzi kopou hádok, pochybných rozhodnutí a ich následnom rušení."

Déja vu...

Vážení a vážené, prosím spamätajte sa tam všetci v štvorkoalícii, kým je ešte čas... Ďakujem.

https://matovic.blog.sme.sk/c/243425/Vyzva-koalicii.html