Ak len 28 dní...

Čo všetko sa dá stihnúť a čo všetko nie za 28 dní... zamýšľam sa nad tým dennodenne... je dobré o tom vedieť a premýšľať?

Dnes ma opäť "dostali" štatistiky úmrtí na Covid na Slovensku za včerajší deň. A ja sa opätovne zamýšľam či rozmýšľam, čo sa dá stihnúť za 28 dní odo dňa pozitívneho testovania na Corona virus...

Prečo 28 dní? Je to údaj, ktorý som si všimla na stránkach BBC , a ktorý som si viackrát overila na oficiálnej stránke britskej vlády

https://coronavirus.data.gov.uk/

Denný počet úmrtí na Covid uvádzajú zásadne " do 28 dní odo dňa potvrdeného pozitívneho testu"

/ príklad 1,052 deaths within 28 days of a positive test/

Tak čo všetko môže jeden stihnúť? Dá si priority...

Každopádne, je to príliš prikrátky čas...

https://www.youtube.com/watch?v=HkxvFc6ypWs

Kladiem si aj otázky typu: Ak by ľudia vedeli, že im môže ostávať cca 28 dní života, správali by sa o niečo viac zodpovedne k sebe a okoliu? Robili by veci ináč? Dodržiavali by na sto percent všetky tie nariadenia, ktoré síce môžu kritizovať, ale lepšie by ich v tejto neštandardnej dobe nenastavili ani oni ? Mali by sme priaznivejšie čísla? Bolo by menej úmrtí starších a odkázaných osôb? Odpovede nepoznám, ale podceniť tento vírus sa neoplatí.

Hmm, 28 dní...

https://domov.sme.sk/c/22593483/koronavirus-slovensko-nove-pripady-covid-19.html

https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

https://covid-19.nczisk.sk/sk

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-10-02-2021-vysledky