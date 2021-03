AstraZeneca v Košiciach

V krátkosti o tom, ako očkujú AstraZeneca vakcínou rodičia svojich mladých ťažko zdravotne postihnutých synov a dcéry v Košiciach.

Je to jednoduché: čakajú pri očkovacom centre /Veľkokapacitné na Ostrovského 1 v Košiciach/, či sa nezvýšila nejaká dávka vakcíny pre ich dieťa, ako náhradníka, s ťažkým zdravotným postihnutím a veria, že nebudú odmietnutí. Na prvý pohľad ponižujúce, ale efektívne riešenie si rodičia našli, pretože keď si uvedomia, že najčerstvejšia Vyhláška z dielne už bývalého ministra zdravotníctva odsunula týchto zraniteľných obyvateľov do posledných fáz očkovania, respektíve do pozície náhradníkov, touto aktivitou môžu len získať. Spoliehajú sa pri tom na pochopenie a zdravý rozum zdravotníckeho personálu priamo na mieste, ktorý je ochotný dať prioritu týmto osobám pred ostatnými čakateľmi/náhradníkmi/, v čase medzi 16 hod a 16 30 hod počas dní, keď sa v tomto centre masovo očkuje. Profesionálnemu personálu patrí vďaka za ich empatický prístup k týmto ľuďom pri očkovaní.

Vnútorné priestory Ostrovského 1 Košice

Očkovacie centrum Ostrovského 1 Košice