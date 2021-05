Koniec vyhradeného nákupného času pre osoby nad 65 rokov a ťzp od 9.5.2021

Strohý oznam Úradu verejného zdravotníctva na FB “Od 9. mája 2021 sa rušia vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých a ich sprievodcov. “

Zopár komentárov k tomu z FB:

„Toto "milé" gesto bolo pekným nezmyslom pandemie. Starci sa v našich obchodoch drali každú hodinu s ruskami pod nosom. Oni mali mať zákaz vychádzania a nie my mladí “

„Chvala pánu Bohu že konečne o svietilo kompetentných zbytočne tieto hodiny boli “

„Aj tak to bolo zbytočne tak ako mnoho ďalších absurdných zákazov a príkazov, ľudia ktorí to vymysleli by mali ísť do väzenia a navštíviť psychiatra!!!!? “

„Bolo na čase! Úplne nezmyselné nariadenie Však si aj tak chodili kedy chceli “

A z internetu údajne skvelá správa :

https://www.dnes24.sk/skvela-sprava-je-tu-koniec-vyhradenych-seniorskych-hodin-v-obchodoch-388733

… možno jedine pre obchodníkov, nie až tak skvelá pre seniorov či osoby so zdravotným postihnutím a ich sprievodcov a čas možno ukáže, že nebude skvelá pre nikoho.

Najčastejšie oponovala bežná verejnosť proti týmto hodinám v čase od 9 tej do 11 tej hod v pracovných dňoch tým, že aj mimo týchto vyhradených hodín sa seniori premávali a premávajú v prevádzkach potravín. To je to vcelku možné, ale čo ak ten čas nebol dostatočne dlhý pre tie masy seniorov a posledný mesiac aj pre osoby so zdravotným postihnutím a ich sprievodcov? Čo ak sú v tom čase u lekára, alebo niektorí aj v práci? Má niekto z bežnej verejnosti prehľad, ako plno je v košickom Lidl v čase vyhradených hodín počas týždňa? Či vo Fresh supermarket? Skočte sa mrknúť aspoň cez okná, kvázi window shopping:). Možno ostanete prekvapení, pretože skúsenosti ukazujú, že je tam vždy plno, niekedy až hlava na hlave.

Uvoľňujú sa opatrenia, podľa mňa príliš rýchlo, a k tomu teda budú sa rušiť vyhradené nákupné hodiny počas pracovného týždňa... jedno zo skvelých opatrení s cieľom chrániť zraniteľné skupiny obyvateľstva podľahlo tlaku obchodníkov... pri súčasnom chaose v očkovacej stratégii odvážne a diskutabilné rozhodnutie.

Ok, takže celá zodpovednosť za zdravie našich zraniteľných skupín padne na plecia obchodníkov... Čo chceli budú mať. Dlhé rady pred prevádzkami. 15 m2 na 1 človeka totiž nepustí...

Ale, odsledoval si niekto postoj SBS pri vstupoch do potravín v posledných týždňoch? (pozn. jeden člen dokonca rozbehol petíciu za zrušenie týchto hodín)... Alebo zamestnancov týchto prevádzok? Počíta vôbec niekto niekde ešte zákazníkov v súlade s usmernením UVZR, teda 1 človek na 15 m2 ? O 2m odstupe medzi zákaznikmi často nemožno hovoriť... Ponáhľa sa každý, nie je čas na počty ...

V súčasnosti toto nariadenie ešte stále platí, ale ak bude aj toto nariadenie od pondelka 10.5.2021 zrušené, je dobré sa pripraviť na skorú tretiu vlnu pandémie .Ako sa hovorí šťastie praje pripraveným.