Nie je certifikát ako certifikát... v Košiciach

Z Denníka N : "Slovenské očkovacie certifikáty budú uznávať v Česku, Maďarsku a Rakúsku, potvrdil minister zahraničia Ivan Korčok."

SK Certifikát o vakcinácii

Minulú sobotu Slovensko začalo vydávať slovenský certifikát o vykonanom očkovaní, či vakcinácii. Dnes minister Korčok potvrdil, že bude akceptovaný susednými štátmi Rakúsko, Česko a Maďarsko. Hoci dnes je ešte cestovanie podmienené jednotlivými krajinami, uznanie tohto certifikátu cesty zjednoduší.

https://domov.sme.sk/c/22669608/rakusko-uznalo-slovensky-ockovaci-certifikat.html

Vzhľad certifikátu, ak o neho občan požiada NCZI cestou internetu tu https://vakcinacia.nczisk.sk/certifikat , je na obrázku vľavo. Má QR kód, ktorý sa sníma v prípade overovania pravosti certifikátu a sumarizuje vakcináciu, všetky informácie na jednom mieste.

KSK dvojjazyčný certifikát o vakcinácii

Od minulej soboty bolo tiež avizované vydávanie potvrdení o vakcinácii v dvoch jazykoch priamo vo vakcinačných centrách, v slovenčine a angličtine.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicka-zupa-vydava-vo-svojich-ockovacich-centrach-dvojjazycne-potvrdenie-ockovani.html

Mala som zato, že aj tento doklad bude slúžiť pre potreby cestovania, ale zdá sa, že som sa mýlila. Ako je vidieť na ďalšej snímke, dvojjazyčný doklad pre pacienta , vydaný KSK, nie je opatrený QR kódom, a preto môže napríklad slúžiť ako potvrdenie pre očkovaných cudzincov či pre potreby zahraničného zamestnávateľa, ak mu postačuje. Ja to vidím teda tak, že sa nedá spoliehať na jeho kompatibilitu s Certifikátom o vykonanej vakcinácii vydávaným NCZI pre potreby cestovania mimo SK a bol by to riskantný krok, pre účel zahraničnej cesty je na mieste žiadať NCZI o oficiálny certifikát o vykonanej vakcinácii, aby sa jeden vyhol možným nepríjemnostiam na hraniciach z titulu absencie QR kódu. Namiesto troch papierov má tak zaočkovaný človek všetky údaje v jednom oficiálnom dokumente, od dnes akceptovanom v susedných štátoch.

Najnovšie moje domnienky potvrdzuje aj príspevok p.M.Klusa

https://www.facebook.com/martin.klus/photos/pcb.2953411808211407/2953411628211425/

Odpovede na časté otázky k certifikátu:

https://korona.gov.sk/potvrdenie-o-ockovani/